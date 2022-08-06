Intel предупредила, что старые игры могут работать плохо на видеокартах Arc

Intel признала, что графическим процессорам Arc будет сложно обеспечить высокую частоту кадров в некоторых играх для ПК, созданных с использованием старых API-интерфейсов DirectX11 и DirectX9 от Microsoft. «С некоторыми играми DX11 у нас всё будет хорошо, но с другими играми DX11 дела обстоят не очень», — рассказал сотрудник Intel Graphics Том Петерсен (Tom Petersen).

По его словам, Intel необходимо время, чтобы оптимизировать свои видеокарты для старых игр, которые изначально были разработаны с учётом аппаратного обеспечения от NVIDIA и AMD.