Intel: процессоры Meteor Lake нового поколения не займут большую долю рынка

Intel: процессоры Meteor Lake нового поколения не займут большую долю рынкаНо это не делает их плохими
Планы Intel в отношении грядущей процессорной архитектуры Meteor Lake привели к некоторому замешательству в мире компьютерного оборудования. Недавно генеральный директор группы клиентских вычислений компании Мишель Джонстон Холтхаус заявил, что чипы Meteor Lake действительно появятся в настольных ПК. Но большей части рынка они не займут
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Изначально считалось, что Intel не планирует выпускать чипы Meteor Lake для материнских плат настольных компьютеров, используемых в заказных ПК
Это вселило надежду в людей, ожидающих обещанных усовершенствований Meteor Lake. Однако позже Intel уточнила, что эти чипы Meteor Lake для настольных ПК будут впаиваться непосредственно в материнские платы и не предназначены для высокопроизводительной замены существующих Core i7 и Core i9.
Подобное разделение предложений Intel не является редкостью при переходе на новые технологии производства, чем и является Meteor Lake. Сложность данной архитектуры, объединяющей несколько кремниевых матриц, изготовленных по разным технологическим процессам, обусловливает необходимость поэтапного подхода.