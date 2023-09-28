Intel: процессоры Meteor Lake нового поколения не займут большую долю рынка

Изначально считалось, что Intel не планирует выпускать чипы Meteor Lake для материнских плат настольных компьютеров, используемых в заказных ПК

Это вселило надежду в людей, ожидающих обещанных усовершенствований Meteor Lake. Однако позже Intel уточнила, что эти чипы Meteor Lake для настольных ПК будут впаиваться непосредственно в материнские платы и не предназначены для высокопроизводительной замены существующих Core i7 и Core i9.

Подобное разделение предложений Intel не является редкостью при переходе на новые технологии производства, чем и является Meteor Lake. Сложность данной архитектуры, объединяющей несколько кремниевых матриц, изготовленных по разным технологическим процессам, обусловливает необходимость поэтапного подхода.