Intel продлила жизнь старому сокету: представлены процессоры Bartlett Lake

Впрочем, тем, кто ждал недорогой апгрейд для домашнего компьютера, придется разочароваться, пишут СМИ. Новые чипы предназначены не для игр. Их начнут поставлять для промышленного оборудования и систем, работающих на так называемых edge-решениях.

Всего Intel выпускает 11 моделей, но по сути это три варианта: на 12, 10 и 8 ядер. Отличаются они в основном тепловыделением и частотами.

Процессоры построены на знакомой архитектуре Raptor Cove (техпроцесс Intel 7) и поддерживают DDR5 (до 5600 МТ/с) объемом до 192 ГБ с функцией коррекции ошибок (ECC). Также они получили специальные технологии для точной синхронизации по времени.

В продажу в свободном доступе новинки не поступят. Цены и даты поставок будут зависеть от договоренностей Intel с конкретными производителями оборудования.