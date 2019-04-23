Intel рассекретила рекордно быстрые процессоры для ноутбуков

Компания выпустила процессоры i5, i7 и, конечно, 8-ядерную 16-поточную модель i9. Максимальная тактовая частота топовой модели с индексом «K» составляет 5 ГГц, благодаря технологии Intel Turbo Boost 2.0.

Производитель сравнивает обновлённые процессоры с моделями предыдущего поколения трёхлетней давности. Так, вместе со свежими мобильными i7 количество кадров в секунду в играх вырастет на 56%, а обработка видео в разрешении 4K станет быстрее на 54%. В целом, производительность чипов выросла на 33% по сравнению с предыдущим поколением.