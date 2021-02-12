Компьютеры
Сегодня в 16:15
Intel рассказала, что пользователи не смогут сделать на компьютерах Apple
Предлагает переходить на ПК
Intel опубликовала в своих соцсетях ряд рекламных плакатов, в которых рассказала, что пользователи не смогут сделать на компьютерах Apple с фирменным процессором M1.
Плакаты выглядят издёвкой от Intel. На одном из них написано: «если вы можете запустить ракету и Rocket League, вы не на Mac». Стоит отметить, что в 2020 году разработчики Rocket League прекратили поддержку игры на macOS.
Intel также напомнила, что только «ПК предлагают режим планшета, сенсорный экран и возможность использовать стилус». В ролике, на который переходишь, когда кликаешь по рекламе Intel, показано, как мужчина пытается найти Cyberpunk 2077 на Mac, а потом остаётся недоволен отсутствующими разъёмами. Это видео блогера Джона Реттингера.