Intel рассказала, что пользователи не смогут сделать на компьютерах Apple

Intel также напомнила, что только «ПК предлагают режим планшета, сенсорный экран и возможность использовать стилус». В ролике, на который переходишь, когда кликаешь по рекламе Intel, показано, как мужчина пытается найти Cyberpunk 2077 на Mac, а потом остаётся недоволен отсутствующими разъёмами. Это видео блогера Джона Реттингера.