Intel рассказала о передовом процессоре 12-го поколения Alder Lake

Сама Intel говорит, что Alder Lake представляет собой наиболее масштабируемую с точки зрения вычислительной мощности однокристальную систему компании. Также этот чип «демонстрирует значительное развитие архитектуры x86».

Сообщается, что процессор Alder Lake включает в себя и высокопроизводительные, и высокоэффективные ядра. Чип станет основой для передовых настольных и мобильных процессоров. Выход Alder Lake запланирован на вторую половину 2021 года.

На выставке исполнительный вице-президент Intel также показал работающий ПК с новейшим процессором 12-го поколения. Компьютер работал под управлением Windows. В системе проигрывалось видео.