Intel разрешили поставлять процессоры для ноутбуков Huawei

15 сентября вступило в силу требование США, согласно которому компании не могут поставлять Huawei компоненты, изготовленные с применением американских технологий. Однако Intel получила для себя лицензию, позволяющую продолжать это делать.

Reuters пишет, что на прошлой неделе производитель чипов SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) также запросил у властей США разрешение на поставку компонентов Huawei. Хоть SMIC и китайская компания, она использует американское оборудование на производстве.

Помимо этих компаний, на лицензию подалась и южнокорейская SK Hynix. Однако пока одобрение она не получила.