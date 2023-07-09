Intel решила проблему с процессорами Xeon через обычное обновление ПО

Intel решила проблему с процессорами Xeon через обычное обновление ПОПроизводительность не пострадает
Компания Intel объявила о возобновлении поставок процессоров Xeon Sapphire Rapids четвертого поколения после приостановки из-за ошибки. На прошлой неделе компания подтвердила существование ошибки, которая могла нарушить работу системы при определенных условиях, но не сообщила конкретную дату возобновления поставок.
В заявлении для Tom's Hardware представитель Intel сообщил, что исправление прошивки было разработано и в настоящее время уже развертывается. Пауза в поставках была принята Intel в качестве меры предосторожности, пока они работали над исправлением.
Хотя подробности ошибки не были раскрыты, Intel заявила, что исправление прошивки не повлияет на производительность. Затронутые процессоры относятся к пакету MCC, в то время как пакет XCC остается незатронутым.
Intel уточнила, что исправление не требует замены ранее поставленных чипов.