Intel решила возобновить выпуск старого неактуального процессора

Intel объясняет своё решение новой «дорожной картой». Однако журналисты предполагают, что истинная причина кроется не в этом. Скорее всего, свою роль сыграл дефицит 14-нм процессоров.

Напомним, Pentium G3420 выполнен по 22-нм техпроцессу. Имеет два ядра и не поддерживает Hyper-Threading. Номинальная частота составляет 3,2 ГГц. Процессор оснащён встроенной графикой HD Graphics (GT1), TDP у него равен 53 Вт.

Вероятнее всего, Intel намерена реализовывать процессор, полагаясь не на пользователей, а на OEM-производителей. То есть Pentium G3420 будут продавать в сборке.

Заказы будут приниматься до 26 мая 2020 года.