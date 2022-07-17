Intel решила занижать ожидания от своих будущих видеокарт. С чем они сравнятся по производительности

Стоит понимать, что модель A750 будет считаться одним из лучших графических процессоров Intel, на что указывает цифра «7» в начале названия. В новом видео представитель Intel запускает Cyberpunk 2077 на ПК с видеокартой A750, но долго не смотрит на игровой процесс, а почти сразу переходит к производительности. По словам менеджера, на высоким настройках качества и при разрешении 2560 x 1440 пикселей, карта показывает в среднем «чуть меньше» 60 FPS.