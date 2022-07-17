Intel решила занижать ожидания от своих будущих видеокарт. С чем они сравнятся по производительности

Intel решила занижать ожидания от своих будущих видеокарт. С чем они сравнятся по производительностиКомпания показала результаты тестов
Стоит понимать, что модель A750 будет считаться одним из лучших графических процессоров Intel, на что указывает цифра «7» в начале названия. В новом видео представитель Intel запускает Cyberpunk 2077 на ПК с видеокартой A750, но долго не смотрит на игровой процесс, а почти сразу переходит к производительности. По словам менеджера, на высоким настройках качества и при разрешении 2560 x 1440 пикселей, карта показывает в среднем «чуть меньше» 60 FPS.
Утверждается также, что Intel Arc A750 работает в 1,06-1,15 раза лучше, чем бюджетная RTX 3060, в таких играх, как Cyberpunk 2077, F1 2021, Control, Borderlands 3 и Fortnite . Но эти тесты отмечены звёздочкой — представитель Intel уточняет, что «производительность Arc не будет выглядеть так во всех играх».