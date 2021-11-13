Intel сделает будущие процессоры менее прожорливыми

Пользователи обнаружили соответствующий патент Intel. В патентной заявке говорится, что в процессорах можно разместить дополнительный регулятор напряжения параллельно с основным. Это позволяет снизить энергопотребление ядра процессора. В документе поясняется, что такая модификация подачи питания относительно дешева в реализации.

Сообщается, что использование DLVR позволит снизить напряжение на процессоре на 160 мВ, что приведёт к снижению энергопотребления на 20-25%. А снижение энергопотребления на 21% поможет добиться повышения производительности на 7%.

Процессоры 13-го поколения Intel Raptor Lake должны выйти в конце 2022 года.