Intel сделала ставку на модульные ПК, чтобы ремонт был менее «болезненным»

Эта идея согласуется с растущей мировой инициативой «Право на ремонт», где люди выступают за то, чтобы продукты можно было легко починить или модернизировать. Модульная конструкция Intel может помочь продлить срок службы устройств и сократить количество электронных отходов.

Intel предложила три типа модульных ПК: ноутбуки премиум-класса, ноутбуки начального уровня и настольные ПК. В этих устройствах пользователи смогут легко заменять такие детали, как материнская плата, накопители или платы.