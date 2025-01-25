Опубликовано 25 января 2025, 09:001 мин.
Intel сделала ставку на модульные ПК, чтобы ремонт был менее «болезненным»Для упрощения ремонта и сокращения электронного мусора
Intel выступает за модульный подход к проектированию ПК, чтобы упростить ремонт устройств и сократить количество электронных отходов. В своем недавнем блоге компания объяснила, что нынешний способ создания ПК, при котором детали тесно интегрированы, часто приводит к тому, что при выходе из строя или устаревании одной детали выбрасываются целые системы. Модульная конструкция, с другой стороны, позволит пользователям менять сломанные или устаревшие детали вместо замены всего устройства, пишут СМИ.
Эта идея согласуется с растущей мировой инициативой «Право на ремонт», где люди выступают за то, чтобы продукты можно было легко починить или модернизировать. Модульная конструкция Intel может помочь продлить срок службы устройств и сократить количество электронных отходов.
Intel предложила три типа модульных ПК: ноутбуки премиум-класса, ноутбуки начального уровня и настольные ПК. В этих устройствах пользователи смогут легко заменять такие детали, как материнская плата, накопители или платы.