Intel случайно «засветила» свои видеокарты для ПК

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Intel случайно «засветила» свои видеокарты для ПКИх выход близок
Intel случайно разместила на своём сайте видеокарты Arc A3 для настольных ПК, а затем удалила это. Но в сети всё осталось.
Могло показаться, что Intel уже и забыла выпустить свои дискретные видеокарты Arc для настольных ПК, однако на самом деле компания медленно приближается к этому событию.
Недавно Intel подтвердила, что на запуске Arc будут эксклюзивными для китайским OEM-производителей. Сначала графические карты будут распространять через сборщиков систем, а уже после этого начнутся продажи на розничном рынке — впрочем, пока только на китайском. Ожидается, что компания запустит серии Arc A5 и A7 «позднее этим летом».
Вчера на сайте Intel можно было найти ссылку на настольную серию Arc A3. Позже её удалили, однако появление ссылки — явный признак того, что серия A3 наконец-то скоро выйдет.