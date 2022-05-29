Intel случайно «засветила» свои видеокарты для ПК

Могло показаться, что Intel уже и забыла выпустить свои дискретные видеокарты Arc для настольных ПК, однако на самом деле компания медленно приближается к этому событию.

Недавно Intel подтвердила, что на запуске Arc будут эксклюзивными для китайским OEM-производителей. Сначала графические карты будут распространять через сборщиков систем, а уже после этого начнутся продажи на розничном рынке — впрочем, пока только на китайском. Ожидается, что компания запустит серии Arc A5 и A7 «позднее этим летом».

Вчера на сайте Intel можно было найти ссылку на настольную серию Arc A3. Позже её удалили, однако появление ссылки — явный признак того, что серия A3 наконец-то скоро выйдет.