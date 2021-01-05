Intel снимет с производства материнские платы для процессоров 2018 модельного года

Сообщается, что клиенты Intel смогут заказать чипсеты Z370, H370, Z390, B360, H310C, B365 и H310D, а также мобильный Intel QMS380 только до 23 июля. В начале 2022 года компания поставит последнюю партию компонентов для матплат. Причина тому — смещение спроса на другие продукты Intel.

Напомним, недавно стало известно, что материнские платы серии 400 будут совместимы с настольными процессорами Intel 11-го поколения. Последние должны выйти в конце марта 2021 года. Впервые компания расскажет о процессорах Rocket Lake-S на выставке CES 2021.