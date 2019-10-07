Компьютеры
Сегодня 16:00
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Но только для моделей без интегрированной графики
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике. С сегодняшнего дня стоимость уже представленных на рынке моделей Intel Core девятого поколения снизилась.
Касается это процессоров без интегрированной графики. Компания объяснила, что намерена развивать данную линейку в долгосрочной перспективе. Поэтому Intel может при необходимости вносить изменения в портфолио и стоимость.
Вот таблица с обновлёнными ценами на процессоры:
Intel
Чтобы изменения были понятны, напомним, топовая модель Core i9-9900KF была оценена изначально в $488. По такой же стоимости компания предлагала и стандартную модель с рабочей графикой — Core i9-9900K. Такую политику сочли странной, но теперь Intel наконец исправила недоразумение.
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