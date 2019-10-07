Intel снизила цены на процессоры девятого поколения

Касается это процессоров без интегрированной графики. Компания объяснила, что намерена развивать данную линейку в долгосрочной перспективе. Поэтому Intel может при необходимости вносить изменения в портфолио и стоимость.

Вот таблица с обновлёнными ценами на процессоры: