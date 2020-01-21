Intel снизит стоимость процессоров из-за AMD

Как заявляют источники, Intel начнёт снижать цены во второй половине 2020 года. Так компания хочет защитить свои позиции на рынке процессоров. Насколько информация правдива, неизвестно. Ресурс ссылается не некие источники среди производителей персональных компьютеров.

Однако прогноз звучит правдоподобно. Дело в том, что в октябре прошлого года Intel уже заявляла об изменении в ценовой политике. Тогда компания объявила о снижении стоимости процессоров Intel Core девятого поколения, правда только моделей без интегрированной графики.

Отметим также, что на некоторых рынках продукция AMD уже занимает больший процент продаж.