Intel снова сменит разъём для следующего поколения процессоров

В одном из документов Intel обнаружили открытое упоминание сокета LGA 1700. На него перейдут будущие процессоры Alder Lake. Это семейство является преемником Rocket Lake-S, которое в свою очередь ожидается в начале 2021 года. Rocket Lake-S, кстати, будут выпускаться в исполнении LGA 1200. В сущности, новая утечка является первым подтверждением нового сокета непосредственно от Intel.

Что касается процессоров Alder Lake-S, то им также обещают архитектуру с отдельными производительными и энергоэффективными ядрами (аналогично ARM BigLITTE), а ещё поддержу памяти DDR5.

Внедрение Intel новых разъёмов можно отчасти объяснить намерением компании стимулировать спрос на новые материнские платы, которые производят партнёры. Ранее компания ввела сокет LGA 1200 изначально для процессоров Comet Lake. Системы на его основе вышли во втором квартале 2020 года.