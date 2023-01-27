Intel сообщила о самых больших убытках за последние годы

Выручка Intel за четвёртый квартал 2022 финансового года упала до 14 миллиардов долларов, что на 32% ниже, чем за тот же квартал прошлого года. Валовая прибыль компании снизилась до 39,2% с 53,6%.

Результаты Intel за весь год также не выглядят хорошими: выручка в 2022 году составила 63,1 миллиарда долларов, что на 20% меньше, чем в предыдущем году, а валовая прибыль снизилась до 42,6%, тогда как чистая прибыль была на 60% меньше, чем в 2021.

Intel ожидает, что в следующем квартале её продажи снизятся ещё больше.