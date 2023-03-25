Intel вдвое уменьшила размер драйверов для видеокарт

15:23, 25 марта 2023
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Intel вдвое уменьшила размер драйверов для видеокартЗа счёт чего конкретно, неизвестно
Журналисты Tom's Hardware заметили, что за последние два месяца Intel достигла заметного прогресса в размере драйверов для видеокарт. Они стали занимать значительно меньше места.
Фото: Intel
Сначала произошёл скачок в размерах, когда Intel перешла от простой поддержки графики A380 (и других интегрированных графических решений) к официальным драйверам Arc. Это позволило избавиться от лишних 500+ МБ. Позже размер уменьшился ещё примерно на 170 МБ.
Затем до февраля 2023 года размер драйверов Intel Arc оставался примерно одинаковым, около 1,2 ГБ. Затем прошла новая череда сокращений. В результате с октября общая потеря размера составила 761 МБ. Так драйверы для видеокарт Intel Arc стали меньше на 44%.