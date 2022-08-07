Intel вернул «гонку вооружений»: новый i9-13900K разогнали до экстремальных 5,77 ГГц

В однопоточном тесте новый процессор на 10% быстрее, чем текущий Core i9-12900K, а в многопоточном — на 47%. Для многопоточного результата могло помочь то, что Intel удвоила количество E-ядер в 13900K по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Результат в почти 5,8 ГГц впечатляет и является явным признаком того, что чипы Raptor Lake будут противостоять AMD Ryzen 7000. Отмечается также, что был протестирован, скорее всего, инженерный образец, поэтому конечный результат может оказаться ещё лучше.