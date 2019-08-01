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Компьютеры
Сегодня 14:32

Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei

Они не «представляют угрозы для национальной безопасности»
Похоже, самый тяжёлый для Huawei период потихоньку заканчивается. Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании. Всё потому, что США начинают ослаблять ограничения в отношении Huawei.

Напомним, в мае министерство торговли США внесло китайского производителя в «чёрный список». После этого о прекращении поставок продукции Huawei объявили Intel, Qualcomm и другие.

Теперь же генеральный директор Intel подтвердил журналистам возобновление поставок, которое произошло ещё во втором квартале. Продают «определённые продукты в рамках законодательства». Сообщается, что правительство разрешило Intel поставлять компьютерные чипы «общего назначения», которые не должны представлять угрозы для национальной безопасности США. Кроме того, в ближайшее время Трамп рассмотрит ходатайства от Intel на получение лицензий на продажу своей продукции.

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