Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei

Напомним, в мае министерство торговли США внесло китайского производителя в «чёрный список». После этого о прекращении поставок продукции Huawei объявили Intel, Qualcomm и другие.

Теперь же генеральный директор Intel подтвердил журналистам возобновление поставок, которое произошло ещё во втором квартале. Продают «определённые продукты в рамках законодательства». Сообщается, что правительство разрешило Intel поставлять компьютерные чипы «общего назначения», которые не должны представлять угрозы для национальной безопасности США. Кроме того, в ближайшее время Трамп рассмотрит ходатайства от Intel на получение лицензий на продажу своей продукции.