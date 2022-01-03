Intel впервые выпустит мини-компьютеры с возможностью замены процессора

Таким образом, понятно, что компания впервые решила оснастить NUC не BGA-корпусом, а сокетом LGA, который позволяет апгрейдить ПК. Это может быть хорошей новостью для будущих владельцев NUC: можно будет обновить процессор до более высокого уровня, возможно даже до будущего чипа Raptor Lake 13-го поколения. Впрочем, есть вероятность, что Intel может заблокировать апдейт с помощью обновлений микрокода материнской платы.