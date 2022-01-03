Intel впервые выпустит мини-компьютеры с возможностью замены процессора

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Intel впервые выпустит мини-компьютеры с возможностью замены процессораНаконец
В сети опубликовали фотографии грядущего мини-компьютера Intel NUC, который выйдет с новейшими процессорами Alder Lake. По ним видно, что у ПК будет сокет LGA1700.
Таким образом, понятно, что компания впервые решила оснастить NUC не BGA-корпусом, а сокетом LGA, который позволяет апгрейдить ПК. Это может быть хорошей новостью для будущих владельцев NUC: можно будет обновить процессор до более высокого уровня, возможно даже до будущего чипа Raptor Lake 13-го поколения. Впрочем, есть вероятность, что Intel может заблокировать апдейт с помощью обновлений микрокода материнской платы.
В целом, NUC 12 Enthusiast должен быть значительным обновлением по сравнению с текущим NUC 11 Extreme, сочетая в себе мощность процессоров Intel Alder Lake и, по слухам, дискретных видеокарт Intel Xe-HPG DG2.
Источник: Tom's Hardware