Intel всё еще не знает причину нестабильности серии i9 для ПК

Согласно официальному заявлению, Intel признает наличие ошибки eTVB, приводящей к нестабильности, но подчеркивает, что она не является первопричиной. Просочившиеся ранее внутренние документы рассказывали о том, что процессоры некорректно разгоняют ядра из-за ошибки в алгоритме. Компания призывает покупателей обновить BIOS до микрокода 0×125 или более поздней версии до 19 июля 2024 года, чтобы устранить эти проблемы.

Intel совместно со своими партнерами продолжает расследование.