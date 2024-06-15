Intel всё еще не знает причину нестабильности серии i9 для ПК

Опубликовано 15 июня 2024, 21:24
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Intel всё еще не знает причину нестабильности серии i9 для ПКПродолжает расследование
Intel продолжает бороться с проблемами стабильности своих игровых процессоров высокого класса для ПК, в частности, Intel Core i9 «Raptor Lake» и «Raptor Lake S» 13-го и 14-го поколения. Несмотря на недавние сообщения о возможном решении проблемы, Intel уточнила, что патч, направленный на устранение проблем с eTVB, не является окончательным решением проблемы.
Согласно официальному заявлению, Intel признает наличие ошибки eTVB, приводящей к нестабильности, но подчеркивает, что она не является первопричиной. Просочившиеся ранее внутренние документы рассказывали о том, что процессоры некорректно разгоняют ядра из-за ошибки в алгоритме. Компания призывает покупателей обновить BIOS до микрокода 0×125 или более поздней версии до 19 июля 2024 года, чтобы устранить эти проблемы.
Intel совместно со своими партнерами продолжает расследование.