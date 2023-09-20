Intel введёт аналог технологии AMD 3D V-Cache в будущих процессорах

Эта технология не появится в грядущих процессорах Meteor Lake, но является частью «дорожной карты» Intel для различных будущих проектов.

Гелсингер пояснил, что Intel работает над созданием трехмерного кремния, в котором один кристалл будет содержать кэш-память, а другой, расположенный сверху, будет выполнять вычисления процессора, используя такие технологии, как EMIB и Foveros для композиции.

Решение Intel было принято на фоне того, что технология AMD доказала свое преимущество, обеспечив работу некоторых самых быстрых в мире игровых процессоров и повысив ценность процессоров EPYC. Intel намерена использовать аналогичные преимущества своей технологии.