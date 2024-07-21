Intel выпустила девять процессоров 14-го поколения без E-ядер

Опубликовано 21 июля 2024, 21:03
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Intel выпустила девять процессоров 14-го поколения без E-ядерCore i9-14901KE
Intel без лишнего шума выпустила новую линейку 14-го поколения процессоров Raptor Lake Refresh, известную как серия «14 001», ориентированную на «встраиваемые решения», с нюансом — в них полностью отсутствуют ядра E. Новая серия включает девять моделей, от Core i5 до Core i9, предназначенных для встраиваемых систем, и, в частности, разгоняемый Core i9−14901KE.
Флагманский Core i9−14901KE — это первый разгоняемый чип Intel для рынка встраиваемых систем, который может похвастаться 8 P-ядрами, 16 потоками, TDP 125 Вт и максимальной тактовой частотой 5,8 ГГц.
Хотя эти процессоры ограничены форматами использования, что препятствует их массовому внедрению, они предлагают «интригующие возможности для специализированных приложений», сообщают издания. Вся линейка, лишенная E-ядер, упрощает некоторые сценарии производительности и обеспечивает потенциальную экономию средств.