Intel выпустила девять процессоров 14-го поколения без E-ядер

Флагманский Core i9−14901KE — это первый разгоняемый чип Intel для рынка встраиваемых систем, который может похвастаться 8 P-ядрами, 16 потоками, TDP 125 Вт и максимальной тактовой частотой 5,8 ГГц.

Хотя эти процессоры ограничены форматами использования, что препятствует их массовому внедрению, они предлагают «интригующие возможности для специализированных приложений», сообщают издания. Вся линейка, лишенная E-ядер, упрощает некоторые сценарии производительности и обеспечивает потенциальную экономию средств.