Intel выпустила новые дешёвые процессоры

Core i7-13790F — это 16-ядерный 24-поточный чип, производительные ядра работают с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц и 5,2 ГГц в режиме boost. Что касается энергопотребления, Core i7-13790F имеет 65 Вт PBP и 219 MTP.

65-Вт модели Intel не поддерживают разгон, но производители материнских плат нашли способы обойти это. Ни Core i7-13790F, ни Core i5-13490F не имеют встроенного графического процессора, поэтому нужна будет дискретная видеокарта.

Core i5-13490F, пришедший на смену Core i5-12490F, имеет десять ядер и 16 потоков. Базовые тактовые частоты для P-ядер (2,5 ГГц) и E-ядер (1,8 ГГц) в Core i5-13490F соответствуют предыдущей модели.

Core i5-13490F стоит 235,96 долларов, а Core i7-13790F — 441,62 доллара. Процессоры на 20% дороже, чем Core i5-13400F и Core i7-13700F соответственно. Предварительные результаты показывают, что новые модели могут предложить более чем на 10% более высокую производительность, чем у аналогов.