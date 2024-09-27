Intel выпустила обновление микрокода для улучшения стабильности Raptor Lake

Ожидается, что производителям материнских плат потребуется несколько недель для проверки и внедрения необходимых обновлений BIOS в свои продукты. Однако пользователям рекомендуется не ждать.

Тем, чьи процессоры Raptor Lake уже столкнулись со сбоями, Intel советует воздержаться от обновления BIOS и обратиться к Intel или поставщику ПК для получения гарантийной поддержки.

На данный момент Intel не раскрывает информацию о том, какое количество чипов Raptor Lake могло быть затронуто проблемой, а также не называет конкретные партии, связанные с предыдущими проблемами.