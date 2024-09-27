Intel выпустила обновление микрокода для улучшения стабильности Raptor Lake

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:301 мин.
Intel выпустила обновление микрокода для улучшения стабильности Raptor LakeКомпания сейчас не в лучшем положении
Intel выпустила критическое обновление микрокода, призванное защитить процессоры Raptor Lake 13-го и 14-го поколения от потенциальных повреждений, которые могут привести к сбоям в работе системы. Обновление, получившее обозначение 0×12B, устраняет одну из основных причин сбоев: чрезмерное потребление энергии процессором во время простоя или выполнения легких задач.
Ожидается, что производителям материнских плат потребуется несколько недель для проверки и внедрения необходимых обновлений BIOS в свои продукты. Однако пользователям рекомендуется не ждать.
Тем, чьи процессоры Raptor Lake уже столкнулись со сбоями, Intel советует воздержаться от обновления BIOS и обратиться к Intel или поставщику ПК для получения гарантийной поддержки.
На данный момент Intel не раскрывает информацию о том, какое количество чипов Raptor Lake могло быть затронуто проблемой, а также не называет конкретные партии, связанные с предыдущими проблемами.