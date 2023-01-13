Intel выпустила первый в истории процессор, способный разгоняться до 6.0 ГГц «из коробки»

Компания подтверждает, что самый быстрый процессор Raptor Lake-S будет стоить на 110 долларов больше, чем Core i9-13900K.

Новая модель действительно быстрее, предлагая до 6,0 ГГц без разгона. Этот процессор также будет иметь увеличенную базовую тактовую частоту с 3,0 до 3,2 ГГц. Эти частоты будут применяться только к ядрам Performance. Тут есть также встроенный графический процессор UHD 770

Кроме того, вариант KS предлагает более высокую TDP по умолчанию 150 Вт, что на 25 Вт выше, чем у 13900K.