Intel выпустила процессоры для ноутбуков, способные разогнаться выше 5 ГГц

Это, пожалуй, самые мощные чипы Intel, разработанные для высокопроизводительных ноутбуков. TDP у новых процессоров составляет 45 Вт, а тактовая частота может достигать более чем 5 ГГц.

Флагманская модель линейки — Core i9-10980K с восемью ядрами и 16 потоками. Базовая частота процессора равна 2,3 ГГц, разогнаться он может до 5,3 ГГц.

Это не единственная модель серии, которая способна достичь сходных показателей. Присоединились к ней ещё и несколько чипов Core i7. Также в Comet Lake H есть два процессора Core i5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и 4,5 ГГц.

Чипы i9 и i7 также поддерживают новую технологию под названием Thermal Velocity Boost. Именно она обеспечивает разгон.