Компьютеры
Сегодня в 13:27
Intel выпустит игровые компьютеры с отдельной видеокартой
И процессорами Tiger Lake-H
Издание Videocardz получило первые рендеры грядущего компактного ПК Intel Beast Canyon. Утверждается, что он будет оснащаться отдельной видеокартой.
Компьютер под названием Beast Canyon NUC 11 Extreme будет оборудован процессорами Tiger Lake-H, в том числе разблокированными. ПК получит небольшой корпус объёмом в восемь литров. При этом в него вместится дискретная видеокарта, предполагается, что NVIDIA Ampere или AMD RDNA2. Что касается процессоров, то можно ожидать модели Core i5, i7 и даже i9.
VideoCardz
Beast Canyon также будет поддерживать работу модулей стандарта DDR4-3200 в двухканальном режиме. Процессоры Tiger Lake-H также поддерживают PCIe Gen4. У компьютера будут порты Thunderbolt 4, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.