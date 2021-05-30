Intel выпустит игровые компьютеры с отдельной видеокартой

Компьютер под названием Beast Canyon NUC 11 Extreme будет оборудован процессорами Tiger Lake-H, в том числе разблокированными. ПК получит небольшой корпус объёмом в восемь литров. При этом в него вместится дискретная видеокарта, предполагается, что NVIDIA Ampere или AMD RDNA2. Что касается процессоров, то можно ожидать модели Core i5, i7 и даже i9.