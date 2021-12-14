Intel выпустит новые процессоры по старому образцу

Intel выпустит новые процессоры по старому образцуУ них не будет энергоэффективных ядер
Стали известны подробности о моделях Intel Core i3-12100F и i5-12400F. Конечно, это не все модели из новой линейки. Но в них есть кое-что интересное: они станут первыми настольными процессорами Alder Lake без энергоэффективных ядер.
На изображениях ниже можно видеть упаковку из-под процессоров. Все они поставляются со стандартным кулером Laminar RM1 (TDP 65 Вт).
Сообщается, что Core i3-12100F получит четыре ядра и восемь потоков — это было типичной конфигурацией для высокопроизводительных процессоров всего несколько лет назад. Процессор будет разгоняться до 4,3 ГГц.
Что касается Core i5-12400F, то модель получит шесть ядер и 12 потоков. Известно также, что процессор будет иметь характеристики, идентичные уже выпущенному K-варианту — только у него будут снижены частота и TDP.
Новые процессоры должны представить в январе.