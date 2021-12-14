Intel выпустит новые процессоры по старому образцу

Стали известны подробности о моделях Intel Core i3-12100F и i5-12400F. Конечно, это не все модели из новой линейки. Но в них есть кое-что интересное: они станут первыми настольными процессорами Alder Lake без энергоэффективных ядер.

На изображениях ниже можно видеть упаковку из-под процессоров. Все они поставляются со стандартным кулером Laminar RM1 (TDP 65 Вт).