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Intel выпустит новые процессоры по старому образцу

У них не будет энергоэффективных ядер
Издание Videocardz изучило маркетинговые материалы по грядущим процессорам Intel поколения Alder Lake-S (не K-варианты, то есть неразблокированные) и рассказало кое-что интересное о них.
Intel выпустит новые процессоры по старому образцу

Стали известны подробности о моделях Intel Core i3-12100F и i5-12400F. Конечно, это не все модели из новой линейки. Но в них есть кое-что интересное: они станут первыми настольными процессорами Alder Lake без энергоэффективных ядер.

На изображениях ниже можно видеть упаковку из-под процессоров. Все они поставляются со стандартным кулером Laminar RM1 (TDP 65 Вт).

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Сообщается, что Core i3-12100F получит четыре ядра и восемь потоков — это было типичной конфигурацией для высокопроизводительных процессоров всего несколько лет назад. Процессор будет разгоняться до 4,3 ГГц.

Что касается Core i5-12400F, то модель получит шесть ядер и 12 потоков. Известно также, что процессор будет иметь характеристики, идентичные уже выпущенному K-варианту — только у него будут снижены частота и TDP.

Новые процессоры должны представить в январе.

Intel выпустит новые процессоры по старому образцу
Источник: Videocardz
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