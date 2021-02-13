Intel выпустит сразу три восьмиядерных процессора для ноутбуков

Один из новых процессоров — Intel Core i9-11980HK с восемью ядрами и 16 потоками. Источник сообщает, что чип сможет достичь частоты в 5 ГГц при двух активных ядрах. Правда, в таком случае потребляемая мощность будет, скорее всего, выходить за рамки 45 Вт.

Помимо этого, среди новинок будут i9-11900H (8 ядер, 16 потоков), i7-11800H (8 ядер, 16 потоков) и i5-11400H (6 ядер, 12 потоков).

Новые процессоры Tiger Lake-H45 должны появится в конце первого квартала 2021 года.