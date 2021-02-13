Компьютеры
Сегодня в 17:42
Intel выпустит сразу три восьмиядерных процессора для ноутбуков
Tiger Lake-H45
В сентябре прошлого года Intel представила процессоры Tiger Lake, а в начале 2021 года пополнила линейку моделями Tiger Lake-H35. Источники пишут, что компания готовит к выпуску более мощные процессоры — Tiger Lake-H45. Из названия следует, что они 45-ваттные. Причём в серии ожидается три восьмиядерные модели.
Один из новых процессоров — Intel Core i9-11980HK с восемью ядрами и 16 потоками. Источник сообщает, что чип сможет достичь частоты в 5 ГГц при двух активных ядрах. Правда, в таком случае потребляемая мощность будет, скорее всего, выходить за рамки 45 Вт.
Помимо этого, среди новинок будут i9-11900H (8 ядер, 16 потоков), i7-11800H (8 ядер, 16 потоков) и i5-11400H (6 ядер, 12 потоков).
Новые процессоры Tiger Lake-H45 должны появится в конце первого квартала 2021 года.