Intel выпустит удешевлённый вариант «самого быстрого игрового процессора в мире»

Некий десятиядерный Intel Core i9-10850K серии Comet Lake-S заметили в базе данных Geekbench 4. Источники считают, что это более доступная версия флагманского Core i9-10900K. Рекомендованная стоимость последнего составляет $488.

Сообщается, что более дешёвая модель Intel Core i9-10850K характеризуется десятью ядрами и 20 потоками, базовой тактовой частотой 3,60 ГГц (в режиме автоматического разгона может повышаться до 5,17 ГГц), 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и 2,5 Мбайт кеш-памяти второго уровня. Уровень TDP пока неизвестен.

Стоит отметить, что частоты Core i9-10850K ниже на 100 МГц, чем частоты Core i9-10900K. Производительность новинки в однопоточном тесте аналогична флагманской, а в многопоточном — в среднем на 5% хуже.