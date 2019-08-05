Intel выпустит устаревшие процессоры под видом новых

Новинки будут выполнены по старому 14-нанометровому техпроцессу и на архитектуре прошлого поколения.

Известно, что среди процессоров Core 10-го поколения будут 10-нм чипы Ice Lake-U и Ice Lake-Y, а также 14-нм Comet Lake-U. В последних также будут использоваться старые ядра Skylake. По этой причине эксперты уверены, что процессоры будут уступать своим «собратьям».

Сообщается, что чипы Comet Lake-U будут преемниками платформ из линеек Coffee Lake и Whiskey Lake. Вероятно, в них появится интегрированная графика десятого поколения (или Gen9.5). Опять же Ice Lake «отхватили» производительную графику Gen11.