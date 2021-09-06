Intel выпустит видеокарты для конкуренции с NVIDIA

Сообщается, что в конце 2021 года Intel выпустит процессоры Core 12-го поколения Alder Lake. Эти CPU имеют гетерогенную архитектуру с большими ядрами Golden Cove и маленькими Gracemont. Пэт Гелсингер заявил, что у AMD нет ничего подобного. Также он отметил, что Intel будет много работать, чтобы сделать продукты лучше.

Пэт Гелсингер заявил, что через 3-4 года компания вернёт себе устойчивое лидерство на рынке процессоров.

Недавно Intel анонсировала выпуск дискретных видеокарт Arc с архитектурой Xe-HPG. По словам Гелсингера, эти видеокарты будут конкурировать с моделями NVIDIA.