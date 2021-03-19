Intel высмеяла MacBook в рекламе

В рекламе снимался актёр Джастин Лонг (Justin Long), который когда-то представлял компьютеры Mac в рекламе Apple «Mac vs. PC». Теперь Джастин Лонг переметнулся на сторону Intel. Он сравнивает ноутбуки на процессорах «синих» и MacBook на фирменных чипах.

В первом ролике актёр делает акцент на том, что к MacBook можно подключить лишь один монитор, к ПК на Intel — три.