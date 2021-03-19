Компьютеры
Сегодня в 19:42
Intel высмеяла MacBook в рекламе
Война началась после того, как Apple перешла на фирменные процессоры
Intel выпустила серию рекламных роликов, в которых высмеяла MacBook. Компания указала на ограниченное подключение мониторов и тот факт, что на ноутбуках Apple никто не играет.
В рекламе снимался актёр Джастин Лонг (Justin Long), который когда-то представлял компьютеры Mac в рекламе Apple «Mac vs. PC». Теперь Джастин Лонг переметнулся на сторону Intel. Он сравнивает ноутбуки на процессорах «синих» и MacBook на фирменных чипах.
В первом ролике актёр делает акцент на том, что к MacBook можно подключить лишь один монитор, к ПК на Intel — три.
В другом ролике актёр запутывается в работе с тачбаром MacBook, в третьем указывает, что ноутбуки на Intel бывают самыми разными, а вот MacBook лишь стал ещё более серым. В четвёртом ролике высмеивается то, что никто не играет на компьютерах Mac. А в последнем ролике отмечается многофункциональность ноутбуков на Intel, которые могут быть трансформерами.