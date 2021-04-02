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Компьютеры
Сегодня в 19:11

Intel забыла выпустить графические драйверы для своих процессоров

Для Rocket Lake-S
Три дня назад официально поступили в продажу новые процессоры Intel Rocket Lake-S с интегрированной графикой Xe. На удивление, компания забыла выпустить графические драйверы для новинок.

Как пишет Videocardz, Intel ещё не релизнула драйверы для процессоров 11-го поколения. На сайте можно скачать только утилиту Performance Maximizer.

Журналисты также проверили сайты производителей материнских плат: не был ли выпущен драйвер ими. После проверки множества страниц, авторы убедились, что нет ни одного нового драйвера для встроенной графики Xe 11-го поколения Core S.

Официальные драйверы, как утверждают представители Intel, должны появиться в ближайшие недели.

Напомним, графика в новых процессорах Rocket Lake-S имеет 32 исполнительных блока (Execution Units, EU).