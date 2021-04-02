Компьютеры
Сегодня в 19:11
Intel забыла выпустить графические драйверы для своих процессоров
Для Rocket Lake-S
Три дня назад официально поступили в продажу новые процессоры Intel Rocket Lake-S с интегрированной графикой Xe. На удивление, компания забыла выпустить графические драйверы для новинок.
Как пишет Videocardz, Intel ещё не релизнула драйверы для процессоров 11-го поколения. На сайте можно скачать только утилиту Performance Maximizer.
Журналисты также проверили сайты производителей материнских плат: не был ли выпущен драйвер ими. После проверки множества страниц, авторы убедились, что нет ни одного нового драйвера для встроенной графики Xe 11-го поколения Core S.
Официальные драйверы, как утверждают представители Intel, должны появиться в ближайшие недели.
Напомним, графика в новых процессорах Rocket Lake-S имеет 32 исполнительных блока (Execution Units, EU).