Intel забыла выпустить графические драйверы для своих процессоров

Как пишет Videocardz, Intel ещё не релизнула драйверы для процессоров 11-го поколения. На сайте можно скачать только утилиту Performance Maximizer.

Журналисты также проверили сайты производителей материнских плат: не был ли выпущен драйвер ими. После проверки множества страниц, авторы убедились, что нет ни одного нового драйвера для встроенной графики Xe 11-го поколения Core S.

Официальные драйверы, как утверждают представители Intel, должны появиться в ближайшие недели.

Напомним, графика в новых процессорах Rocket Lake-S имеет 32 исполнительных блока (Execution Units, EU).