Intel запретил россиянам заходить на свой сайт

Сейчас, если попытаться зайти на сайт Intel, можно увидеть надпись «Access Denied». При этом пользователи из других стран или использующие VPN могут открыть сайт.

Напомним, 24 февраля Минторг США заявил, что ужесточает правила экспорта в Россию микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования, датчиков, навигационного оборудования, авионики, морского оборудования и компонентов для воздушных судов. Детали должны стать известны сегодня, 25 февраля.

Ранее несколько приложений Промсвязьбанка были удалены из магазинов App Store и Google Play из-за санкций. Сегодня стало известно, что ряд российских банков больше не могут использовать Apple Pay и Google Pay.