Intel запретила ускорять процессоры из соображений безопасности

Указанная уязвимость получила название Plundervolt. Сообщается, что Intel и Microsoft заблокировали возможность принудительного снижения напряжения как через операционную систему, так и через микрокод.

Эта опция могла помочь уменьшить расход батареи и улучшить производительность за счёт препятствования троттлингу, то есть сбросу частоты процессора из-за перегрева или большого потребления энергии. Кроме того, нововведение Intel ограничило возможности управления коэффициентами частоты в турбо-режиме.

Стоит отметить, что на форуме TechPowerUp уже появились инструкции по «откату» изменений.