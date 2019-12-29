Компьютеры
Сегодня 12:04
Intel запретила ускорять процессоры из соображений безопасности
Заблокировала возможность снизить напряжение
Недавно Intel обнаружила новый тип уязвимости в процессорах, который позволял злоумышленникам получить доступ к данным после снижения напряжения. Компания решила проблему изящно: заблокировала возможность принудительного снижения напряжения. Проблема в том, что эта опция позволяла оптимизировать работу процессора и в некоторых случаях даже повысить его производительность.
Указанная уязвимость получила название Plundervolt. Сообщается, что Intel и Microsoft заблокировали возможность принудительного снижения напряжения как через операционную систему, так и через микрокод.
Эта опция могла помочь уменьшить расход батареи и улучшить производительность за счёт препятствования троттлингу, то есть сбросу частоты процессора из-за перегрева или большого потребления энергии. Кроме того, нововведение Intel ограничило возможности управления коэффициентами частоты в турбо-режиме.
Стоит отметить, что на форуме TechPowerUp уже появились инструкции по «откату» изменений.