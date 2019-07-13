Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

Так, тесты новых процессоров AMD, в частности Ryzen 7 3700X, показали, что они выдают производительность ничуть не хуже, чем чипы серии Core i7 от Intel. И если продукт от AMD стоит $330, то схожий по производительности Core i7-9700K — $380.

Однако, по мнению журналиста, Intel не будет идти на поводу у конкурента и существенно снижать цены на свои процессоры. Он считает, что компания вложит дополнительные средства в маркетинг и продвижение продукта. Intel предпочтёт потерять некоторую доля рынка, чем удешевлять продукты, так как это повлияет и на важное b2b направление компании.