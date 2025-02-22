Intel заявила, что технология производства микросхем 18A готова

Хотя Intel утверждает, что техпроцесс 18A уже доступен для проектов заказчиков, ее собственные чипы на базе 18A — процессоры для ноутбуков Panther Lake и ПК Nova Lake — появятся на рынке не раньше 2026 года. И выпуск серверного чипа Clearwater Forest, который первоначально ожидался в 2025 году, был отложен до 2026 года, что ставит под сомнение успехи Intel, пишут эксперты.

Технологический процесс Intel 18A обещает значительные улучшения, в том числе повышение энергоэффективности и новую технологию подачи питания на заднюю панель, что может дать ей преимущество перед конкурентом TSMC. Однако некоторые аналитики считают, что Intel, возможно, преувеличивает свою готовность, в попытке вывести на рынок свои собственные чипы 18A.