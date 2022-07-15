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Intel значительно поднимет цены на свои процессоры в 2022 г.В некоторых случаях на 20%!
СМИ сообщили, что Intel готовится поднять цены на свои процессоры и чипы. К концу года подорожают не только флагманские CPU, но и широкий спектр других микросхем, включая чипы для Wi-Fi. Intel уже проинформировала своих клиентов о повышении цен, и это, вероятно, приведёт к ещё большему подорожанию ПК и ноутбуков в праздничный период.
Конкретные новые цены ещё не определены, но сообщается, что некоторые процессоры могут взлететь в стоимости на 20%. Ранее в этом году Intel уже предупредила, что ожидает повышения цен на некоторые чипы из-за продолжающейся инфляции и роста стоимости материалов, логистики и рабочей силы.
Повышение цен произойдёт в период, когда поставки ПК значительно сократились, а инфляция уже оказывает влияние на рынок. На этой неделе аналитики Gartner сообщили, что мировые поставки ПК в этом квартале упали почти на 13%. Это назвали самым резким спадом за последние девять лет, вызванным геополитическими, экономическими проблемами и проблемами цепочки поставок.