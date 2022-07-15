Intel значительно поднимет цены на свои процессоры в 2022 г.

Конкретные новые цены ещё не определены, но сообщается, что некоторые процессоры могут взлететь в стоимости на 20%. Ранее в этом году Intel уже предупредила, что ожидает повышения цен на некоторые чипы из-за продолжающейся инфляции и роста стоимости материалов, логистики и рабочей силы.

Повышение цен произойдёт в период, когда поставки ПК значительно сократились, а инфляция уже оказывает влияние на рынок. На этой неделе аналитики Gartner сообщили, что мировые поставки ПК в этом квартале упали почти на 13%. Это назвали самым резким спадом за последние девять лет, вызванным геополитическими, экономическими проблемами и проблемами цепочки поставок.