InWin выпустила корпус для ПК, который весит почти 50 килограмм

Создание изогнутого стекла было непростой задачей, и на ранних этапах производства процент неудач составлял 75%. В конце концов, после многочисленных итераций InWin удалось достичь цели. Стекло сочетается с матовой алюминиевой рамкой золотого и черного цветов, расположенной на кованом алюминиевом основании с моторным механизмом, открывающим внутренности.

Несмотря на художественную направленность, корпус функционален. Он поддерживает до 25 кг общего веса компонентов, 360-миллиметровые радиаторы и улучшенное охлаждение с помощью трех больших вентиляторов на «вход».

Цена Infinite на европейском сайте InWin составляет 6 776 евро (около 7100 долларов).