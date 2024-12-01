InWin выпустила корпус для ПК, который весит почти 50 килограмм

Опубликовано 01 декабря 2024, 10:551 мин.
InWin выпустила корпус для ПК, который весит почти 50 килограммИ стоит больше 7100 долларов
Компания InWin выпустила свой новейший роскошный корпус для ПК «Infinite», цена которого превышает 7100 долларов. А ещё он весит 47 килограмм. Корпус оснащен изогнутой на 180 градусов стеклянной панелью. Уникальный дизайн ещё и обеспечивает четкий обзор внутренних компонентов.
© InWin
Создание изогнутого стекла было непростой задачей, и на ранних этапах производства процент неудач составлял 75%. В конце концов, после многочисленных итераций InWin удалось достичь цели. Стекло сочетается с матовой алюминиевой рамкой золотого и черного цветов, расположенной на кованом алюминиевом основании с моторным механизмом, открывающим внутренности.
Несмотря на художественную направленность, корпус функционален. Он поддерживает до 25 кг общего веса компонентов, 360-миллиметровые радиаторы и улучшенное охлаждение с помощью трех больших вентиляторов на «вход».
Цена Infinite на европейском сайте InWin составляет 6 776 евро (около 7100 долларов).