Компьютеры
Опубликовано 01 декабря 2024, 10:55
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InWin выпустила корпус для ПК, который весит почти 50 килограмм

И стоит больше 7100 долларов
Компания InWin выпустила свой новейший роскошный корпус для ПК «Infinite», цена которого превышает 7100 долларов. А ещё он весит 47 килограмм. Корпус оснащен изогнутой на 180 градусов стеклянной панелью. Уникальный дизайн ещё и обеспечивает четкий обзор внутренних компонентов.
InWin выпустила корпус для ПК, который весит почти 50 килограмм

© InWin

Создание изогнутого стекла было непростой задачей, и на ранних этапах производства процент неудач составлял 75%. В конце концов, после многочисленных итераций InWin удалось достичь цели. Стекло сочетается с матовой алюминиевой рамкой золотого и черного цветов, расположенной на кованом алюминиевом основании с моторным механизмом, открывающим внутренности.

Несмотря на художественную направленность, корпус функционален. Он поддерживает до 25 кг общего веса компонентов, 360-миллиметровые радиаторы и улучшенное охлаждение с помощью трех больших вентиляторов на «вход».

Цена Infinite на европейском сайте InWin составляет 6 776 евро (около 7100 долларов).

Источник:TechPowerUp
Автор:Максим Многословный
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