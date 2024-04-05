Tiny Tapeout — детище курса Мэтью Венна «От нуля до ASIC», предлагающего начинающим чип-инженерам получить практический опыт. Участники разрабатывают свои собственные схемы, которые затем объединяются на одном чипе (MPW) для экономичного производства. Tiny Tapeout 2 включает в себя 165 разработок, среди которых особенно выделяется одна, созданная ютубером и инженером Bitluni.

Битлуни, пришедший в проект Tiny Tapeout 2 с опозданием, первоначально разработал контроллер машинного зрения. Когда до дедлайна оставалось немного времени, он добавил процессор, предназначенный для воспроизведения версии музыкального клипа Рика Эстли в низком разрешении.