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Компьютеры
Опубликовано 05 апреля 2024, 18:45
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Инженер создал микросхему с рикроллом — очень старым мемом

“Троллинг” на высшем уровне
Новая прикладная интегральная схема (ASIC) под названием «Tiny Tapeout 2» может похвастаться скрытой функцией — специальным процессором для отображения части клипа Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», легендарного интернет-мема.
Инженер создал микросхему с рикроллом — очень старым мемом
© Ferra

Tiny Tapeout — детище курса Мэтью Венна «От нуля до ASIC», предлагающего начинающим чип-инженерам получить практический опыт. Участники разрабатывают свои собственные схемы, которые затем объединяются на одном чипе (MPW) для экономичного производства. Tiny Tapeout 2 включает в себя 165 разработок, среди которых особенно выделяется одна, созданная ютубером и инженером Bitluni.

Битлуни, пришедший в проект Tiny Tapeout 2 с опозданием, первоначально разработал контроллер машинного зрения. Когда до дедлайна оставалось немного времени, он добавил процессор, предназначенный для воспроизведения версии музыкального клипа Рика Эстли в низком разрешении.

Инженер создал микросхему с рикроллом — очень старым мемом
© bitluni

Нехватка места на чипе MPW заставила Битлуни значительно уменьшить размер видеоданных с 217 килобайт до всего лишь полукилобайта. Это привело к тому, что «Рикролл» получился пикселизированным, в стиле Atari 2600.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#микросхема
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#мемы