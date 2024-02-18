IonQ открыла первый завод квантовых компьютеров в США

Опубликовано 18 февраля 2024, 21:02
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IonQ открыла первый завод квантовых компьютеров в СШАСкачок для всей индустрии
Будущее вычислений получило ощутимый толчок к развитию благодаря открытию первого в США специализированного производственного комплекса для квантовых вычислений. Новый объект представляет собой в том числе значительную веху для компании IonQ.
Помимо производства воспроизводимых и развертываемых квантовых компьютеров, здесь разместятся научно-исследовательские и инженерные подразделения.
Генеральный директор IonQ Питер Чепмен подчеркивает роль объекта в выполнении миссии компании: «доставить квантовые компьютеры в руки потребителей». Партнерство с такими игроками, как Hyundai, Airbus и GE Research, демонстрирует реальное применение этой зарождающейся технологии.
Квантовые вычисления обещают произвести революцию в самых разных областях, от открытия лекарств и чистой энергии до материаловедения и финансов.