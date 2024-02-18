IonQ открыла первый завод квантовых компьютеров в США

Помимо производства воспроизводимых и развертываемых квантовых компьютеров, здесь разместятся научно-исследовательские и инженерные подразделения.

Генеральный директор IonQ Питер Чепмен подчеркивает роль объекта в выполнении миссии компании: «доставить квантовые компьютеры в руки потребителей». Партнерство с такими игроками, как Hyundai, Airbus и GE Research, демонстрирует реальное применение этой зарождающейся технологии.

Квантовые вычисления обещают произвести революцию в самых разных областях, от открытия лекарств и чистой энергии до материаловедения и финансов.