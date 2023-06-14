Компьютеры
19:22, 14 июня 2023
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Иранский «квантовый процессор нового поколения» оказался недорогой американской платой

И продается она на Amazon

Заявления Ирана о новейших достижениях в области современных технологий были встречены сначала с сомнением, а потом и вовсе потерпели крах. Потому что «квантовый процессор нового поколения», как пишет VideoCardz, оказался Arm-платой.

Контр-адмирал Хабиболла Сайяри с гордостью заявил, что Иран разработал систему, использующую квантовые вычисления для помощи Военной-морским силам. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что «передовой» продукт был не чем иным, как ZedBoard, недорогой платой для разработки, произведенной американской компанией Diligent.

Иранский «квантовый процессор нового поколения» оказался недорогой американской платой
Amazon

ZedBoard, цена которой составляет всего $600, далеко не квантовый процессор, а маломощная SoC на базе ARM с базовым двухъядерным процессором Cortex A9, 256 МБ внутренней памяти и 512 МБ оперативной памяти DDR3.

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