Иранский «квантовый процессор нового поколения» оказался недорогой американской платой

Иранский «квантовый процессор нового поколения» оказался недорогой американской платойИ продается она на Amazon
Заявления Ирана о новейших достижениях в области современных технологий были встречены сначала с сомнением, а потом и вовсе потерпели крах. Потому что «квантовый процессор нового поколения», как пишет VideoCardz, оказался Arm-платой.
Контр-адмирал Хабиболла Сайяри с гордостью заявил, что Иран разработал систему, использующую квантовые вычисления для помощи Военной-морским силам. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что «передовой» продукт был не чем иным, как ZedBoard, недорогой платой для разработки, произведенной американской компанией Diligent.
ZedBoard, цена которой составляет всего $600, далеко не квантовый процессор, а маломощная SoC на базе ARM с базовым двухъядерным процессором Cortex A9, 256 МБ внутренней памяти и 512 МБ оперативной памяти DDR3.