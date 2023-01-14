Исправление исчезающих ярлыков в Windows не возвращает их обратно

Проблема затрагивает предприятия и организации, использующие Microsoft 365 и Defender для защиты от вредоносных программ, вирусов и других угроз. В примечании для клиентов Microsoft сообщила, что проблемы вызваны определенным “правилом” работы системы.

Компания заявила, что "отменила правило, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие, пока мы проводим дальнейшее расследование". На развертывание исправления ушло несколько часов.

Однако исправление не восстанавливает удаленные ярлыки, что написала Microsoft в описании проблемы. Компания уточнила, что “вам придется заново создать или восстановить эти ярлыки другими способами”.