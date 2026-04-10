Исследовали наткнулись на дешевых, но эффективных «хакеров на заказ» из Индии

Опубликовано 10 апреля 2026, 17:511 мин.
Исследовали наткнулись на дешевых, но эффективных «хакеров на заказ» из ИндииАтакуют журналистов и чиновников
Исследователи в области кибербезопасности раскрыли деятельность группы наёмных хакеров. Их жертвами уже стали журналисты, активисты и госслужащие на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Как пишут СМИ, злоумышленники использовали фишинговые письма и поддельные сайты, чтобы украсть пароли от Apple ID и получить доступ к резервным копиям iCloud. Также они заражали Android-устройства шпионским ПО ProSpy, что маскировалось под популярные и местные мессенджеры.
Атаки зафиксированы с 2023 по 2025 год. Среди пострадавших — журналисты из Египта и Ливана, а также сотрудники правительств Бахрейна и Египта. Следы ведут к Индии. Есть основания полагать, что хакеры связаны с RebSec — отколовшейся частью известной группы Appin, которая ранее предлагала услуги «взлома по заказу».
Такие группы работают дёшево и позволяют заказчикам сохранять полную анонимность, отмечают эксперты.