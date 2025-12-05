Компьютеры
Опубликовано 05 декабря 2025, 18:00
1 мин.

Исследователи Nvidia: ИИ — недостающее звено для развития квантовых компьютеров

Выяснили в Nvidia
Искусственный интеллект всё чаще называют ключом к решению самых сложных проблем квантовых технологий. Об этом говорится в новом обзоре, подготовленном международной командой исследователей под руководством Nvidia.
Современные квантовые компьютеры очень чувствительны к любым помехам и требуют точной настройки. ИИ берет на себя часть этой сложной работы: нейросети предлагают оптимальные формы квантовых элементов, помогают выявлять и корректировать шум, а также автоматизируют калибровку оборудования. В некоторых случаях алгоритмы сами предлагают решения, которые позже подтверждаются экспериментально.

ИИ также помогает создавать более компактные и быстрые квантовые схемы, что особенно важно для нестабильных современных квантовых систем. Однако обучение таких моделей требует огромных вычислительных ресурсов, и здесь обычные суперкомпьютеры уже начинают упираться в свои пределы.

Авторы исследования считают, что в будущем ИИ и квантовые компьютеры будут развиваться вместе.