Современные квантовые компьютеры очень чувствительны к любым помехам и требуют точной настройки. ИИ берет на себя часть этой сложной работы: нейросети предлагают оптимальные формы квантовых элементов, помогают выявлять и корректировать шум, а также автоматизируют калибровку оборудования. В некоторых случаях алгоритмы сами предлагают решения, которые позже подтверждаются экспериментально.

ИИ также помогает создавать более компактные и быстрые квантовые схемы, что особенно важно для нестабильных современных квантовых систем. Однако обучение таких моделей требует огромных вычислительных ресурсов, и здесь обычные суперкомпьютеры уже начинают упираться в свои пределы.

Авторы исследования считают, что в будущем ИИ и квантовые компьютеры будут развиваться вместе.