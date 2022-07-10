Источники бесперебойного питания CyberPower для компьютеров начали возгораться без причины

Такой жёлтый клей используется в электронике ещё с 1970-х. Проблема в том, что клей, видимо, со временем становится проводящим. Его срок службы варьируется и зависит от температуры окружающей среды. Когда цвет меняется с жёлтого на коричневый или чёрный, это признак того, что клей изменил свои свойства.

Несколько пользователей рассказали, что их ИБП перестали работать, а один реддитор и вовсе предоставил видео, на котором запечатлён дым, выходящий из его устройства вскоре после замены батареи в соответствии с рекомендацией CyberPower. Как отмечает Tom’s Hardware, возгорание ИБП CyberPower, похоже, не является чем-то необычным. Несколько комментариев пользователей на Amazon (некоторые датированы 2017 годом) утверждают об опасности блоков. Один владелец сообщил, что видел дым и чувствовал запах горелого пластика, а другой — что слышал хлопок до того, как ИБП вышел из строя.